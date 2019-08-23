Хенрик Ларссон уволился из "Хельсингборга" из-за оскорбления фанатов через два месяца после назначения

Главный тренер "Хельсингборга" Хенрик Ларссон покинул эту должность спустя два месяца после своего назначения. Увольнение 47-летнего шведа связано с оскорблением его фанатами команды.Ларссон возглавил "Хельсингборг" в июне. 22 августа клуб вылетел из Кубка Швеции, проиграв сопернику из низшего дивизиона. После этого тренер столкнулся с резкой критикой со стороны болельщиков команды."Чрезвычайно печально, что все закончилось таким образом. Мы воспринимаем словесные оскорбления очень серьезно и обязательно разберемся с этим", — сказал президент "Хельсингборга" Кристер Азелиус.