- А во втором очень удивительно, что "Краснодар" свалился на такую простую игру. То есть они максимально упростили: передача во фланг, подача, за счет стандартных положений пытались забить этот гол. Но когда ты играешь на одного больше, наверное, ты вправе созидать.
Игроки для того, чтобы вскрывать динамовскую оборону, у "Краснодара" были, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".
"Краснодар" с 27 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Московское "Динамо" имеет в активе 32 очка и располагается на первой строчке.