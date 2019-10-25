В матче 9-го тура чемпионата Германии "Майнц" обыграл "Кёльн" со счетом 3:1.
Чемпионат Германии
9 тур
Голы: Теродде, 14, Бутьюс, 21, Куайсон, 57, Эцтунали, 82
Майнц: Центнер, Юсте, Ньякат, Брозински (Латца, 73), Кариколь, Эцтунали (Хак, 84), Кунде, Баку, Бутьюс, Салаи, Куайсон (Онисиво, 78)
Кёльн: Хорн, Кцихос, Каттербах (Модест, 81), Эхизибуэ (Шмиц, 60), Борнау, Шауб, Хектор, Скири, Шиндлер (Кордоба, 65), Кайнц, Теродде
Предупреждения: Борнау, 41, Кунде, 48, Ньякат, 61, Хектор, 80
"Майнц" дома победил "Кёльн"
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