"Бавария" - большой клуб. Но я ничего не слышал о том, что они хотят подписать Хакими. Со мной из "Баварии" на связь никто не выходил", - цитирует агента Spox.
В нынешнем сезоне Хакими провел 19 матчей в чемпионате Германии, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 2022 года.
Агент Хакими рассказал, что "Бавария" не контактировала с ним по трансферу игрока
Представитель защитника "Реала" Ашрафа Хакими, который в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за дортмундскую "Боруссию", рассказал, что "Бавария" не выходила на него с обсуждением возможного трансфера 21-летнего марокканца.
Фото: ФК "Боруссия"
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