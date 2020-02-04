Перишич выбыл из строя из-за травмы

Полузащитник "Баварии" Иван Перишич получил травму на тренировке.



Как сообщает Goal, у 31-летнего футболиста сборной Хорватии диагностировали перелом лодыжки. Из-за этого повреждения он пропустит порядка одного месяца.



Перишич перешел в "Баварию" летом 2019 года из "Интера" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. По окончании сезона мюнхенский клуб может выкупить футболиста за 20 миллионов евро.



Перишич провел за "Баварию" 22 матча, забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.