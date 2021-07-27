18-летний хавбек "Шальке" Михайлов рассказал о своих целях и путях развития
Полузащитник немецкого "Шальке" Ярослав Михайлов ответил на вопрос о своих целях и желании попасть в сборную России.
Фото: РПЛ
- Какая у меня цель? В первую очередь - развиваться. Хочется заиграть в Европе, потому что в Россию я всегда успею вернуться. Сыграть за сборную? В будущем - да. Если я буду играть в Европе - наверное, заметят. А если сяду на скамейку, кто меня возьмет? - цитирует Михайлова Sport24.
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