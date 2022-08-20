"Каждый день общаемся с Андреем. Его восстановление проходит по плану. Тренируется по индивидуальной программе. Прогнозы оптимистичные: Андрею дали шесть недель на восстановление, уже прошла одна, а он уже приступил к легким пробежкам. Надеемся, что Лунев восстановится раньше срока", - цитирует Смирнова Sport24.
Напомним, Лунев впервые вышел в стартовом составе "Байера" в текущем сезоне в матче 2-го тура Бундеслиги против "Аугсбурга" (1:2). После встречи пресс-служба немецкого клуба объявила, что российский голкипер получил повреждение сухожилия правого бедра, когда выбивал мяч. Ожидается, что на его восстановление уйдет 6 недель.
Андрей Лунев перебрался в "Байер" летом прошлого года после окончания контракта с "Зенитом". С того момента голкипер провел за "аспириновых" всего три матча, в которых пропустил четыре мяча.
Агент Лунева: надеемся, что Андрей восстановится раньше срока
Агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера "Байера" Андрея Лунева, рассказал, как проходил восстановление его клиента после травмы.
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