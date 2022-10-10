– Личного разговора между Луневым и Алонсо не было. Я так понял, персонально он ни с кем не общался. О впечатлениях – пока рано говорить, тренер только пришел. Да, выиграли первый матч, но "Шальке", откровенно говоря, слаб, здесь повезло с соперником именно в этот момент. Понятно, что и смена тренера приводит к эмоциональным всплескам. Что-то глобально изменить за пять дней невозможно, – цитирует агента "РБ Спорт".
На предыдущей неделе, после поражения от "Порту" в матче Лиги чемпионов, в немецком клубе, за который выступает Андрей Лунев, сменился главный тренер. На смену Херардо Сеоане пришел Хаби Алонсо – известный в прошлом игрок и специалист, поработавший с молодежной командой мадридского "Реала" и второй командой футбольного клуба "Реал Сосьедад". В дебютном матче Алонсо "Байер" дома крупно обыграл "Шальке" со счетом 4:0. В следующем матче леверкузенский клуб снова ожидает "Порту", теперь уже на собственном стадионе. Они сыграют между собой в среду, 12 октября. Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
Агент Лунева: личного разговора между Андреем и Хаби Алонсо не было
Агент голкипера "Байера" Андрея Лунева Антон Смирнов рассказал, что поменялось в клубе прихода нового главного тренера Хаби Алонсо.
Фото: REUTERS