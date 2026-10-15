Кейн близок к продлению контракта с "Баварией" - источник

Гарри Кейн близок к новому контракту с "Баварией".

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Как пишет журналист Фабрицио Романо, мюнхенский клуб и английский нападающий уже достигли принципиальной устной договорённости о продлении соглашения до июня 2029 года. Стороны согласовали и финансовые условия будущего контракта.



Нынешнее соглашение Кейна рассчитано до лета 2027 года. Англичанин выступает за "Баварию" с 2023 года. За мюнхенский клуб он провёл 156 матчей во всех турнирах, забил 154 мяча и отдал 37 результативных передач.