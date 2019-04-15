Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Рома
Аталанта
Торино
Лацио
Сампдория
Фиорентина
Сассуоло
Кальяри
СПАЛ
Парма
Дженоа
Удинезе
Болонья
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 32 60
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 32 53
7 Торино 32 50
8 Лацио 31 49
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 31 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 32 29
19 Фрозиноне 32 23
20 Кьево 32 11(-3)
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"Аталанта" и "Эмполи" сыграли вничью

"Аталанта" и "Эмполи" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии (0:0).

Чемпионат Италии

32-й тур

"Аталанта" - "Эмполи" - 0:0

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Гозенс (Кастань, 60), Манчини, Иличич, де Рон, Фройлер, Гомес (Пикколи, 88), Сапата (Барроу, 81).

"Эмполи": Дронговски, Антонелли (Паскуаль, 14), Делль`Орко, Весели, Николау (Расмуссен, 79), Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Траоре, Фариас (Оберлен, 41), Капуто.

Предупреждения: Паломино, 19. Делль`Орко, 29. Беннасер, 45+2. Весели, 61.
Теги: Аталанта Эмполи Серия А
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