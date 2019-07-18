Антонио Конте недоволен складывающейся ситуацией с трансфером Лукаку

Главный тренер "Интера" Антонио Конте крайне недоволен складывающейся ситуациией с трансфером нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Бельгийский футболист является главной трансферной целью для Конте на это лето, однако стороны до сих пор не договорились по финансовым вопросам.Как сообщает The Sun, в настоящее время руководство "Интера" начинает выражать сомнение, стоит ли приобретать Лукаку, так как "Манчестер Юнайтед" по-прежнему требует за форварда ? 75 млн (около € 83,5 млн). Отмечается, что "Интер" начинает рассматривать менее дорогие варианты для усиления атаки.Это привело в ярость Конте, так как перед тем, как приступить к работе, его заверили, что он сможет рассчитывать в нападении на Лукаку и Эдина Джеко.В сезоне-2018/19 Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за "МЮ" во всех турнирах. Соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на одну кампанию.