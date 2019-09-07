» » Андреа Пирло: Балотелли может вернуться в сборную Италии, но всё зависит только от него

Андреа Пирло: Балотелли может вернуться в сборную Италии, но всё зависит только от него

Бывший игрок национальной команды Италии Андреа Пирло считает, что форвард "Брешии" Марио Балотелли может вернуться в сборную.

"Если Балотелли решил играть за "Брешию", это означает, что он хочет начать всё сначала и преуспеть. Если у него получится, он сможет вернуться в сборную. Но всё зависит только от самого Марио. Если не показываешь на поле, что заслуживаешь вызова, не стоит даже думать об этом", - цитирует Пирло ANSA.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Пирло Балотелли Сборная Италии Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Гарет Саутгейт: мои игроки порой делали слишком много касаний в матче с Болгарией
Андреа Пирло: Балотелли может вернуться в сборную Италии, но всё зависит только от него
Президент "Гремио": "Ливерпуль" пугает нас меньше, чем пугал "Реал"
Тренер Литвы - после поражения со счётом 0:3: Украина не преподнесла сюрпризов
Игорь Акинфеев - о возможном трансфере: старый уже дядя Игорь, никому не нужен 3
Опубликовано расписание матчей РПЛ с 9-го по 19-й туры
Александр Зинченко: хочу посвятить гол своей маме, которую очень люблю
Константин Кучаев: Сербия - достаточно сильная команда, хорошо, что получилось выиграть
Франция дома победила Албанию
Сборная Турции обыграла сборную Андорры
Португалия в гостях обыграла Сербию 2
Президент Федерации футбола Франции: все стадионы внезапно стали гомофобными 3
Жена Жиркова опубликовала очень необычное фото: я что, прозрачная? 9
Бывший тренер "Рубина" Хави Грасия уволен из "Уотфорда"
Луис Суарес должен успеть восстановиться после травмы к матчу с "Валенсией"
Названы клубы РПЛ, которые примут участие в Кубке ФНЛ 1
Игорь Акинфеев: после ЧМ-2018 сборная России возрождается 1
Светлана Кокорина написала эмоциональный пост об освобождении сыновей по УДО 22
Андрей Ярмоленко: очень много вещей в "Боруссии" мне не понравилось 2
Клинтон Нжи об Это'О: ты заставил нас гордиться тем, что мы - африканцы 1
Игорь Акинфеев назвал Черчесова кумиром детства 4
"Манчестер Сити" намерен зимой приобрести у "Интера" Шкриньяра
Украина в гостях победила Литву
Англия разгромила Болгарию со счетом 4:0 7
"Локомотив" выступил с заявлением о травмированном Чорлуке
Фанат выпал из окна в Москве, крича "Зенит" - чемпион" 17
Хосеп Бартомеу: ведём переговоры с Пуйолем о возвращении в "Барселону"
Игроки "Барселоны" были готовы поучаствовать финансово в трансфере Неймара
Арсен Венгер сравнил Салаха с Месси
Дмитрий Ефремов: обещаю вернуться еще сильнее 1
Все новости