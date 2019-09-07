Андреа Пирло: Балотелли может вернуться в сборную Италии, но всё зависит только от него

Бывший игрок национальной команды Италии Андреа Пирло считает, что форвард "Брешии" Марио Балотелли может вернуться в сборную."Если Балотелли решил играть за "Брешию", это означает, что он хочет начать всё сначала и преуспеть. Если у него получится, он сможет вернуться в сборную. Но всё зависит только от самого Марио. Если не показываешь на поле, что заслуживаешь вызова, не стоит даже думать об этом", - цитирует Пирло ANSA.