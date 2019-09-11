Антонио Конте - самый высокооплачиваемый тренер Серии А

Стали известны зарплаты главных тренеров команд чемпионата Италии.Как сообщает La Gazzetta dello Sport, первое место в рейтинге самых богатых тренеров Серии занимает Антонио Конте, возглавивший в межсезонье "Интер". Его зарплата — 11 млн евро.Второе место занимает Маурицио Сарри из "Ювентуса" — 5,5 млн. Тройку самых высокооплачиваемых специалистов замкнул Карло Анчелотти ("Наполи", 5 млн). В топ-5 самых "богатых" тренеров также вошли Синиша Михайлович ("Болонья") и Паулу Фонсека ("Рома"). Оба зарабатывают по 3 млн евро в год.Стоит отметить, что "Интер" и "Ювентус" продолжают выплачивать зарплаты своим бывшим тренерам — миланцы выплачивают Лучано Спаллетти 4,5 млн евро, а туринцы платят Массимилиано Аллегри 7,5 млн.