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Антонио Конте - самый высокооплачиваемый тренер Серии А

Стали известны зарплаты главных тренеров команд чемпионата Италии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, первое место в рейтинге самых богатых тренеров Серии занимает Антонио Конте, возглавивший в межсезонье "Интер". Его зарплата — 11 млн евро.

Второе место занимает Маурицио Сарри из "Ювентуса" — 5,5 млн. Тройку самых высокооплачиваемых специалистов замкнул Карло Анчелотти ("Наполи", 5 млн). В топ-5 самых "богатых" тренеров также вошли Синиша Михайлович ("Болонья") и Паулу Фонсека ("Рома"). Оба зарабатывают по 3 млн евро в год.

Стоит отметить, что "Интер" и "Ювентус" продолжают выплачивать зарплаты своим бывшим тренерам — миланцы выплачивают Лучано Спаллетти 4,5 млн евро, а туринцы платят Массимилиано Аллегри 7,5 млн.

Sport24.ru


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Теги: Конте Анчелотти Сарри Серия А
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