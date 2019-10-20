Наингголан посвятил 1-й гол в сезоне больной раком жене

Полузащитник "Кальяри" Раджа Наингголан рассказал, что посвятил свой первый гол в сезоне жене Клаудии, борющейся с раком. 31-летний бельгиец забил в ворота СПАЛа в матче 8-го тура Серии А, который завершился со счетом 2:0 в пользу "Кальяри"."Хочу посвятить этот гол своей жене, это особенный момент для нее. Это был отличный матч для нашей команды, мы совершенствуемся. У нас хорошая позиция, мы должны продолжать в том же духе. Мы начали не очень хорошо, но сейчас поправили положение и были вознаграждены результатами", — приводит слова Наингголана La Gazzetta dello Sport.Летом этого года жена Наингголана сообщила, что у нее обнаружили рак. На тот момент Раджа еще был полузащитником "Интера", но затем перебрался в "Кальяри" ради супруги. Клаудия родом с Сардинии и теперь может находиться рядом с семьей во время лечения.После 8 туров "Кальяри" занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков.