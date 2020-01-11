В матче 19-го тура чемпионата Италии "Милан" одержал уверенную победу над "Кальяри" - 2:0.
Чемпионат Италии
19 тур
Гол: Леау, 46, Ибрагимович, 60
Кальяри: Ольсен, Пеллегрини, Клаван, Пизакане, Фараго, Рог (Кастро, 76), Чигарини, Нандес (Ионита, 76), Педро, Найнгголан, Симеоне (Черри, 69)
Милан: Доннарумма, Калабрия (Конти, 74), Романьоли, Мусаккио, Франсуа, Чалханоглу (Бонавентура, 64), Беннасер, Кессье, Кастильехо, Леау (Ребич, 90), Ибрагимович
Предупреждения: Чигарини, 26, Нандес, 39, Пеллегрини, 60
Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри"
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