Форвард "Брешии" Марио Балотелли высказался о своем отстранении от тренировок.
Ранее сообщалось, что итальянский футболист летом покинет клуб.
"Как можно писать, что я не тренируюсь? Занимаюсь каждый день по два раза. Журналиста всегда в тренировочном центре и снимают все на камеру. Как можно отрицать это? Я не думал, что я призрак и невидим для камер", - сказал футболист в своем инстаграме.
В нынешнем сезоне Балотелли забил пять голов в 19 матчах.
"Брешия" занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 16 очков в 26 турах.
Балотелли: как можно писать, что я не тренируюсь? Занимаюсь каждый день по два раза
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