Балотелли: как можно писать, что я не тренируюсь? Занимаюсь каждый день по два раза

Форвард "Брешии" Марио Балотелли высказался о своем отстранении от тренировок.



Ранее сообщалось, что итальянский футболист летом покинет клуб.



"Как можно писать, что я не тренируюсь? Занимаюсь каждый день по два раза. Журналиста всегда в тренировочном центре и снимают все на камеру. Как можно отрицать это? Я не думал, что я призрак и невидим для камер", - сказал футболист в своем инстаграме.



В нынешнем сезоне Балотелли забил пять голов в 19 матчах.



"Брешия" занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 16 очков в 26 турах.