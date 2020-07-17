"Ювентус" могут покинуть восемь футболистов

Сразу несколько игроков могут покинуть "Ювентус" после окончания сезона.

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В списке значатся защитники Даниэле Ругани и Маттиа Де Шильо, полузащитники Блез Матюиди, Сами Хедира и Федерико Бернардески, нападающий Гонсало Игуаин.



Также туринскую команду могут покинуть Кристиан Ромеро и Лука Пеллегрини. Эти игроки в данный момент в аренде.



В текущем сезоне Серии А "Ювентус" располагается на лидирующей строчке таблицы, имея в активе 77 очков после 33 туров. У идущего следом "Интера" на 6 баллов меньше. До конца чемпионата Италии осталось 5 игр.



Источник: Tuttosport