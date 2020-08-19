Новый главный тренер "орлов" Жорже Жезуш уже работал с хавбеком в "Спортинге", поэтому специалист хотел бы видеть Мариу у себя в команде. Стоимость Жоау составляет около 13 млн евро.
В прошлом сезоне за "Локомотив" футболист провел 22 матча, в которых отметился 1 голом и 7 результативными передачами. "Локомотив" в минувшем сезоне занял 2-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: твиттер журналиста Джанлуки Ди Марцио
Жоау Мариу может продолжить карьеру в "Бенфике"
Полузащитник "Интера" Жоау Мариу, который провел минувший сезон в аренде в "Локомотиве", может продолжить карьеру в португальской "Бенфике".
Фото: Getty Images
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