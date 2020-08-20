Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, в услугах боснийского форварда заинтересован лично главный тренер туринского клуба Андреа Пирло.
"Рома" готова продать своего игрока, если Джеко выразит желание перейти в "Ювентус".
В прошлом сезоне Джеко забил 16 голов в 35 матчах.
Пирло хочет подписать в "Ювентус" Джеко
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко может продолжить карьеру в "Ювентусе".
Фото: © REUTERS
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