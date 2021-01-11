— А я в него верю. Вы сразу хотите, чтобы спортсмен адаптировался в чужой стране, другом чемпионате? Не спешите с выводами. Все у него получится! Зачем его сейчас начали чморить? Он все равно выстоит. Все хорошо у него будет. Не сразу, но у него получится, — цитирует Смородскую "СЭ".
25-летний Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в сентябре прошлого года за 14,5 млн евро. В текущем сезоне российский полузащитник провел за итальянскую команду 10 матчей, в которых забил два гола.
Недавно о карьере Миранчука в Италии высказался российский комментатор Георгий Черданцев.
Смородская: зачем сейчас начали гнобить Миранчука? У него будет все хорошо в "Аталанте"
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об успехах полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".
Фото: ФК "Локомотив"
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