Скаут Серии А оценил вероятность ухода Шевченко из "Дженоа"

Футбольный скаут Алекс Великих, работающий в Италии, прокомментировал информацию о том, что наставник "Дженоа" Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.

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"Касательно самого Шевченко - не думаю, что он согласится возглавить команду Польши. Он очень долго хотел работать в клубе, и сейчас у него наконец появилась такая возможность. Он ждал начала зимнего трансферного окна, чтобы усилить свою команду и показать, как на самом деле может работать Андрей Шевченко в Серии А", - заявил Великих.



Напомним, что Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре минувшего года. Его предыдущим местом работы была сборная Украины.



На данный момент "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. В активе "грифонов" 11 набранных очков.



Источник: По мнению Великих, Шевченко вряд ли захочет работать с национальной командой Польши. Украинский специалист сконцентрируется на клубной работе, считает скаут."Касательно самого Шевченко - не думаю, что он согласится возглавить команду Польши. Он очень долго хотел работать в клубе, и сейчас у него наконец появилась такая возможность. Он ждал начала зимнего трансферного окна, чтобы усилить свою команду и показать, как на самом деле может работать Андрей Шевченко в Серии А", - заявил Великих.Напомним, что Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре минувшего года. Его предыдущим местом работы была сборная Украины.На данный момент "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. В активе "грифонов" 11 набранных очков.Источник: Матч ТВ