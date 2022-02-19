Напомним, Алексей Миранчук получил повреждение в январской встрече против "Лацио" в Серии А. Сообщалось, что полузащитник травмировал заднюю поверхность бедра. Александр Кокорин из-за физического недомогания не попал в заявку "Фиорентины" на матч предыдущего тура.
Как сообщает источник, Миранчук продолжает восстанавливаться после травмы и скорее всего пропустит все оставшиеся матчи в феврале - против "Олимпиакоса" в Лиге Европы и "Сампдории" в Серии А. Кокорин также не сможет принять участие в этой встрече.
В нынешнем сезоне в активе Миранчука 13 матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Также он отдал один голевой пас в Лиге чемпионов. На счету Кокорина 5 матчей в Серии А в текущем сезоне, в которых форвард не отличался результативными действиями.
Матч между "Фиорентиной" и "Аталантой" пройдет завтра на стадионе "фиалок". Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.
СМИ: Кокорин и Миранчук из-за травм пропустят матч "Фиорентина" - "Аталанта"
Александр Кокорин и Алексей Миранчук не смогут принять участие во встрече "Фиорентины" и "Аталанты" в 26-м туре Серии А.
Фото: ФК "Аталанта"