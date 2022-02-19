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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вест Хэм
1 - 1 1 1
НьюкаслЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
ЧелсиПерерыв
П1 7X 2.5П2 1.91
Ливерпуль
0 - 0 0 0
НорвичПерерыв
П1 1.33X 4П2 13
Брайтон
0 - 2 0 2
БёрнлиПерерыв
П1 13X 6П2 1.2
Астон Вилла
0 - 0 0 0
УотфордПерерыв
П1 1.83X 2.63П2 7
Арсенал
0 - 0 0 0
БрентфордПерерыв
П1 1.57X 2.88П2 11
Саутгемптон
0 - 0 0 0
ЭвертонПерерыв
П1 2.5X 2.5П2 3.75
Манчестер Сити
20:30
ТоттенхэмНе начат
П1 1.29X 6П2 10

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гранада
1 - 4 1 4
ВильярреалЗавершен
Осасуна
0 - 1 0 1
Атлетико1 тайм
П1 12X 4П2 1.36
Кадис
20:30
ХетафеНе начат
П1 3.25X 2.8П2 2.7
Реал Мадрид
23:00
АлавесНе начат
П1 1.24X 6.6П2 12

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сампдория
2 - 0 2 0
ЭмполиЗавершен
Рома
20:00
ВеронаНе начат
П1 2.19X 3.5П2 3.35
Салернитана
22:45
МиланНе начат
П1 8.4X 5П2 1.38

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вольфсбург
1 - 0 1 0
Хоффенхайм2 тайм
П1 1.3X 4.33П2 15
Арминия
1 - 0 1 0
Унион2 тайм
П1 1.33X 4П2 15
Аугсбург
1 - 2 1 2
Фрайбург2 тайм
П1 26X 5.5П2 1.18
Штутгарт
1 - 0 1 0
Бохум2 тайм
П1 1.2X 5П2 23
Кёльн
20:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.27X 3.6П2 3.1

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ланс
19:00
ЛионНе начат
П1 2.95X 3.5П2 2.28
Нант
23:00
ПСЖНе начат
П1 7X 5П2 1.44

Товарищеские матчи. Клубы

Арсенал Тула
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
Шахтер КарагандаЗавершен
Химки
1 - 3 1 3
Крылья Советов2 тайм
Локомотив
0 - 1 0 1
МольдеПерерыв
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СМИ: Кокорин и Миранчук из-за травм пропустят матч "Фиорентина" - "Аталанта"

Александр Кокорин и Алексей Миранчук не смогут принять участие во встрече "Фиорентины" и "Аталанты" в 26-м туре Серии А.
Фото: ФК "Аталанта"
Напомним, Алексей Миранчук получил повреждение в январской встрече против "Лацио" в Серии А. Сообщалось, что полузащитник травмировал заднюю поверхность бедра. Александр Кокорин из-за физического недомогания не попал в заявку "Фиорентины" на матч предыдущего тура.

Как сообщает источник, Миранчук продолжает восстанавливаться после травмы и скорее всего пропустит все оставшиеся матчи в феврале - против "Олимпиакоса" в Лиге Европы и "Сампдории" в Серии А. Кокорин также не сможет принять участие в этой встрече.

В нынешнем сезоне в активе Миранчука 13 матчей за "Аталанту" в Серии А, в которых он забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Также он отдал один голевой пас в Лиге чемпионов. На счету Кокорина 5 матчей в Серии А в текущем сезоне, в которых форвард не отличался результативными действиями.

Матч между "Фиорентиной" и "Аталантой" пройдет завтра на стадионе "фиалок". Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени.


Теги: Кокорин Миранчук Ал Фиорентина Аталанта
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