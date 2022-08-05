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Урал
15:00
СпартакНе начат
П1 4.6X 3.9П2 1.77
ЦСКА
17:30
ФакелНе начат
П1 1.46X 4.8П2 7
Ахмат
20:00
ЗенитНе начат
П1 5.4X 4.3П2 1.6
Краснодар
20:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.15X 3.65П2 3.3

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
13:00
ВелесНе начат
П1 1.75X 3.75П2 4.5
СКА-Хабаровск
18:00
АкронНе начат
П1 2.08X 3.35П2 3.55

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фулхэм
14:30
ЛиверпульНе начат
П1 9.8X 6.2П2 1.28
Тоттенхэм
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.37X 5.4П2 8.2
Борнмут
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 3.85X 3.5П2 2.04
Ньюкасл
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
П1 1.68X 3.85П2 5.4
Лидс
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.36X 3.35П2 3.15
Эвертон
19:30
ЧелсиНе начат
П1 6X 4.1П2 1.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Бохум
16:30
МайнцНе начат
П1 3.2X 3.45П2 2.28
Боруссия М
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 2.14X 4.1П2 3.05
Унион
16:30
ГертаНе начат
П1 1.8X 3.8П2 4.5
Вольфсбург
16:30
ВердерНе начат
П1 1.93X 3.8П2 3.9
Аугсбург
16:30
ФрайбургНе начат
П1 3.4X 3.55П2 2.17
Боруссия Д
19:30
БайерНе начат
П1 2.03X 4.2П2 3.25

Чемпионат Франции. Лига 1

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Страсбург
18:00
МонакоНе начат
П1 2.6X 3.25П2 2.9
Клермон
22:00
ПСЖНе начат
П1 11X 6.6П2 1.25
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Кавазашвили: Балотелли и Кокорина сравнивать нельзя. Каррера влюблен в Александра и сожалеет, что он не раскрылся

Экс-голкипер "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова экс-наставника красно-белых Массимо Карреры, который сравнил форварда Александра Кокорина с Марио Балотелли.
Фото: РИА Новости
- Балотелли совсем другого типа игрок - талантливее. Марио - рослый, мощный и пробивной футболист. А наш Саша - скоростной, легкий. Их сравнивать нельзя, но если Массимо так сказал, то это значит, что он влюблен в Кокорина, и очень сожалеет, что Александр не раскрылся до конца. Очень порядочно поступает Каррера и хвалит нашего футболиста, который мог бы стать великим, но обстоятельства его довели до того, что он нарушал режим, как и Балотелли, поэтому Массимо и сравнил их, - передает слова Кавазашвили "РБ Спорт".

Ранее экс-главный тренер московского "Спартака" итальянец Массимо Каррера в интервью назвал 31-летнего российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина "русским Балотелли". Кокорин перешел к "фиалкам" в январе 2021 года и за прошедшее время не совершил в их составе ни одного результативного действия, отметившись за полтора года одним ударом в створ; ранее Александр неоднократно становился участником скандальных ситуаций, а с октября 2018 года по сентябрь 2019 года находился в тюремном заключении. Также имеющий скандальную известность 31-летний экс-нападающий сборной Италии Марио Балотелли, в прошлом игравший за "Интер", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Милан", "Марсель", сейчас выступает за турецкий клуб "Адана Демирспор".

Каррера: Кокорин - русский Балотелли


Серия А Фиорентина Кокорин Балотелли Каррера Кавазашвили
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