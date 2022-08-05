- Балотелли совсем другого типа игрок - талантливее. Марио - рослый, мощный и пробивной футболист. А наш Саша - скоростной, легкий. Их сравнивать нельзя, но если Массимо так сказал, то это значит, что он влюблен в Кокорина, и очень сожалеет, что Александр не раскрылся до конца. Очень порядочно поступает Каррера и хвалит нашего футболиста, который мог бы стать великим, но обстоятельства его довели до того, что он нарушал режим, как и Балотелли, поэтому Массимо и сравнил их, - передает слова Кавазашвили "РБ Спорт".
Ранее экс-главный тренер московского "Спартака" итальянец Массимо Каррера в интервью назвал 31-летнего российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина "русским Балотелли". Кокорин перешел к "фиалкам" в январе 2021 года и за прошедшее время не совершил в их составе ни одного результативного действия, отметившись за полтора года одним ударом в створ; ранее Александр неоднократно становился участником скандальных ситуаций, а с октября 2018 года по сентябрь 2019 года находился в тюремном заключении. Также имеющий скандальную известность 31-летний экс-нападающий сборной Италии Марио Балотелли, в прошлом игравший за "Интер", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Милан", "Марсель", сейчас выступает за турецкий клуб "Адана Демирспор".
Каррера: Кокорин - русский Балотелли
Кавазашвили: Балотелли и Кокорина сравнивать нельзя. Каррера влюблен в Александра и сожалеет, что он не раскрылся
Экс-голкипер "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал слова экс-наставника красно-белых Массимо Карреры, который сравнил форварда Александра Кокорина с Марио Балотелли.
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