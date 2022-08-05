"Кокорин - русский Балотелли. Их футбольные карьеры очень похожи. Это хороший пример того, что недостаточно одного таланта для достижения высоких результатов.
В футболе таких примеров много. Полностью раскрыть свой потенциал способны только люди с сильным характером", - цитирует Карреру Sport24.
Напомним, с января прошлого года Александр Кокорин выступает за "Фиорентину". Ранее стало известно, что "фиалки" могут не включить Кокорина в заявку на сезон-2022/23.
В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин провел 11 матчей, результативными действиями отметиться ему не удалось.
Форвард Марио Балотелли сейчас защищает цвета турецкого клуба "Адана Демирспор". В составе сборной Италии 31-летний футболист провел 36 матчей, в которых забил 14 голов.
Каррера: Кокорин - русский Балотелли
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сравнил нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина с экс-форвардом сборной Италии Марио Балотелли.
Фото: ФК "Фиорентина"