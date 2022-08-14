– Какой он молодец! Я в него верю, он очень талантливый. К сожалению, ему не удалось адаптироваться в "Аталанте". Но он талантливый игрок, трудолюбивый, с фантазией на поле, он может сделать гол из ничего. Очень рада, что он забил в первой же игре! Хотелось бы, чтоб не было никаких мышечных травм. Они случаются, когда недостаточно игровой практики, мышцам не хватает тонуса, – из интервью Смородской "СЭ".
Ольга Смородская занимала должность президента футбольного клуба "Локомотив" с июля 2010 года по август 2016 года. Алексей Миранчук – воспитанник "Локомотива", находившийся в системе клуба до сезона 2020/2021, когда он перешёл в итальянскую "Аталанту", где провёл два сезона. Летом 2022 года Алексей на правах аренды с правом выкупа перешёл в "Торино". Дебютировал за команду 13 августа в гостевом матче с "Монцей", провёл на поле 45 минут, забил один гол. В перерыве из-за небольшого повреждения его заменил Никола Влашич.
Смородская: Алексей Миранчук может сделать гол из ничего
Бывший президент "Локомотива" поделилась впечатлениями от успешного дебюта Алексея Миранчука за итальянский "Торино".
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