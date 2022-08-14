"Я считаю, не стоит раздувать вокруг гола Миранчука ажиотаж. Это стандартная ситуация. Не вижу в произошедшем ничего выдающегося — всё стандартно. Он дебютировал за "Торино" — молодец. Человек выполнил свою работу", - приводит слова Семина RT.
Напомним, Алексей Миранчук в субботу, 13 августа дебютировал за "Торино" в матче с "Монцей" в 1-м туре итальянской Серии А. Россиянин вышел на поле в стартовом составе туринцев и в концовке первого тайма забил первый гол за новую команду. После этого Миранчука заменил другой экс-игрок РПЛ Никола Влашич.
Миранчук выступает за "Торино" на правах аренды из "Аталанты". При этом у клуба есть право выкупа полузащитника за сумму порядка 12 млн евро.
"Ничего выдающегося. Человек выполнил свою работу". Семин - о дебютном голе Миранчука за "Торино"
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о первом голе Алексея Миранчука за "Торино".
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