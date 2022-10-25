– Защитником ЦСКА Дивеевым интересуются четыре клуба Серии А – "Лацио", "Фиорентина", "Сампдория" и "Салернитана", – сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.
Контракт Игоря Дивеева с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро. Дивеев перешел в ЦСКА летом 2019 года из футбольного клуба "Уфа", чьим воспитанником он и является. Сначала "армейцы" арендовали Игоря, а через полгода выкупили его трансфер. Прямо сейчас Дивеев травмирован (перелом голени), сроки его восстановления датируются ориентировочно концом декабря 2022 года.
Иван Карпов: защитником ЦСКА Дивеевым интересуются четыре клуба Серии А
Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев является предметом интереса сразу четырех итальянских клубов.
Фото: РИА Новости