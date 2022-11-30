- Кокорин покинул "Фиорентину", да. Никто не знал, но он играл за них, ха-ха. Как его трансфер в Италию стал возможен? Тогда клуб продал Кьезу, Бернардески. Им нужно было приобрести игрока в атаку и в "Фиорентине" сказали: "Окей, он дешёвый, давайте попробуем сыграть в авантюру". Но могу сказать однозначно — Кокорин один из худших трансферов в истории Серии А последних лет. Мне даже нечего сказать о нём и его игре, его никто не видел! – приводит комментарий журналиста "Чемпионат".
Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" зимой 2021 года из "Спартака". Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 3,5 миллиона евро. Футболист подписал контракт до 2023 года с возможностью продления еще на один сезон. За итальянский клуб Кокорин провел в общей сложности 10 матчей, в которых не забил ни одного гола и не отдал ни одной голевой передачи. Футболист получил несколько травм и перестал попадать в заявку "Фиорентины". Наставник команды Винченцо Итальяно не видел Александра в составе. Летом этого года Кокорин перешел в кипрский "Арис". В чемпионате Кипра игрок уже провел 10 игр, в которых смог забить 5 мячей и отдать 2 ассиста.
Журналист Танкреди Палмери: Кокорин - один из худших трансферов в истории Серии А последних лет
Итальянский журналист Танкреди Пальмери назвал трансфер Кокорина одним из худших трансферов в Серии А.
Фото: Global Look Press