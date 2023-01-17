- Тяжело ли против Алексея Миранчука? У Миранчука отличная левая нога. Это особенный игрок со множеством талантов. Алексей на поле делает разницу. Станет ли он звездой Серии А? Посмотрим. Ха-ха! У нас сложный чемпионат, - приводит слова Бийола Sport24.
27-летний российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук в сентябре 2020 года перешел из московского "Локомотива" в итальянскую "Аталанту", за которую в течение двух сезонов провел 56 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. В августе 2022 года футболист перешел на правах аренды до конца сезона в "Торино", где в 13 матчах забил 3 гола и выполнил 2 ассиста.
Бийол: Миранчук - особенный игрок со множеством талантов, он делает разницу на поле
Защитник "Удинезе" Яка Бийол высказался о выступлении в итальянской Серии А атакующего полузащитника "Торино" Алексея Миранчука.
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