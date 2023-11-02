- Мы рассматриваем многие варианты. Все события произойдут зимой, - передает слова Шпинева Metaratings.ru.
28-летний российский атакующий полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук в текущем сезоне принял участие в 4 матчах бергамасков во всех турнирах. В прошлом сезоне Алексей выступал в аренде за "Торино". Ранее появилась информация, что туринцы вновь проявляют к Миранчуку трансферный интерес.
Агент Алексея Миранчука - об интересе "Торино": рассматриваем варианты, все события произойдут зимой
Агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны "Торино".
Фото: ФК "Аталанта"