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Агент Миранчука: зимой он вряд ли перейдет куда-то, а летом посмотрим

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Агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, Вадим Шпинев, высказался о будущем своего клиента.
Фото: GETTY IMAGES
"Леша занимается любимым делом. Зимой он вряд ли перейдет куда-то, а летом посмотрим. Может быть, будет предложение. Мы ждем, и не без оснований", - цитирует Шпинева "РИА Новости".

В текущем сезоне Алексей Миранчук провел за "Аталанту" 15 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 млн евро. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до июня 2025 года. Ранее в СМИ появилась информация об интересе "Торино" к Миранчуку.

Миранчук Ал Аталанта
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