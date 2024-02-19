"Решать Хвиче и агенту, но я бы не рискнула на переход в "Барселону" на его месте. Совершенно не факт, что у него там всё получится. Очень высокие требования и большие ожидания у команды. Там мастера необыкновенного уровня: и в чемпионате, и в команде. Конечно, можно адаптироваться, но это большой риск", - цитирует Смородскую "Чемпионат".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Хвича может перейти в "Барселону" по окончании текущего сезона. Кварацхелия присоединился к "Наполи" в 2022 году и помог команде сенсационно завоевать чемпионство в чемпионате Италии в сезоне-2022/2023. В текущем сезоне Хвича провел за итальянский клуб 31 матч и отметился 6-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро, контракт грузина с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года. После 24-х сыгранных туров "неаполитанцы" занимают девятую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата и имеют в своем активе 36 очков. Итальянский клуб сыграет с "Барселоной" в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.
Смородская - о возможном переходе Кварацхелии в "Барселону": совершенно не факт, что у него там всё получится
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе Хвичи Кварацхелии в "Барселону".
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