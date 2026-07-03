Как пишет Джанлука Ди Марцио со ссылкой на журналиста Sky Sport Italia Валентину Мариани, руководство клуба вернётся к обсуждению будущего португальского нападающего после завершения его выступления на турнире. По информации источника, потенциальному покупателю придётся заплатить от 60 до 70 миллионов евро за 27-летнего футболиста.
Контракт Леау с "Миланом" рассчитан до лета 2028 года. В прошлом сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал три ассиста на партнёров.
Раскрыта сумма, за которую "Милан" готов продать Леау - источник
"Милан" не собирается принимать решение по Рафаэлу Леау до окончания чемпионата мира - 2026.
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