Семак: судьи боятся ошибиться в пользу "Зенита" - для общественности им проще ошибиться против нас

Если взять определенно, то против нашей команды, ввиду того, что, наверное, боятся судьи, на мой взгляд, ошибиться в пользу "Зенита", им проще для общественного мнения ошибиться против "Зенита", когда скажут: "Да-да, молодец". Это мое мнение.
Но то, что ошибаются много против "Зенита", — это факт", - сказал Семак в интервью каналу "Футбол Нот Дэд".
"Зенит" набрал шесть очков по итогам трех стартовых туров чемпионата и занимает на данный момент третью строчку в турнирной таблице. Команда Сергея Семака уже на 6 баллов отстает от лидирующего в Российской Премьер-Лиге "Краснодара".
Сегодня, 16 августа, сине-бело-голубые примут у себя дома московское "Динамо". Игра в рамках 4-го тура пройдет на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 14:30 по петербургскому времени.
Напомним, по итогам прошлого сезона "Зенит" завоевал чемпионский титул, став обладателем золотых медалей в России в 7-й раз за последние 8 лет.