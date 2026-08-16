Семак: судьи боятся ошибиться в пользу "Зенита" - для общественности им проще ошибиться против нас

Фото: ФК "Зенит"

Если взять определенно, то против нашей команды, ввиду того, что, наверное, боятся судьи, на мой взгляд, ошибиться в пользу "Зенита", им проще для общественного мнения ошибиться против "Зенита", когда скажут: "Да-да, молодец". Это мое мнение.