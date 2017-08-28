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Билеты на матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" можно купить от 1500 рублей

ЦСКА опубликовал билетную программу на домашние матчи Лиги чемпионов.

Продажа будет осуществляться в три этапа. На первом этапе будут продаваться пакеты на три матча для владельцев абонементов по специальной цене со скидкой. На втором этапе будут продаваться пакеты для всех желающих, а на третьем — разовые билеты на отдельные матчи.

Отмечается, что стоимость билета на матч с МЮ начинается от 1500 рублей, на поединки с "Базелем" и "Бенфикой" - от 600.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 23:09
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:16) #
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на матч с Манчестером простые пенсионеры не пойдут....те кто болеют за ЦСКА ВСЮ ЖИЗНЬ...СПАСИБО МЕНЕДЖЕРАМ И ЛИЧНО ГИНЕРУ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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