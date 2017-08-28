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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Билеты на матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" можно купить от 1500 рублей
ЦСКА опубликовал билетную программу на домашние матчи Лиги чемпионов.
Продажа будет осуществляться в три этапа. На первом этапе будут продаваться пакеты на три матча для владельцев абонементов по специальной цене со скидкой. На втором этапе будут продаваться пакеты для всех желающих, а на третьем — разовые билеты на отдельные матчи.
Отмечается, что стоимость билета на матч с МЮ начинается от 1500 рублей, на поединки с "Базелем" и "Бенфикой" - от 600.
ПФК ЦСКА
Продажа будет осуществляться в три этапа. На первом этапе будут продаваться пакеты на три матча для владельцев абонементов по специальной цене со скидкой. На втором этапе будут продаваться пакеты для всех желающих, а на третьем — разовые билеты на отдельные матчи.
Отмечается, что стоимость билета на матч с МЮ начинается от 1500 рублей, на поединки с "Базелем" и "Бенфикой" - от 600.
ПФК ЦСКА
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