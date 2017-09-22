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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Валерий Гладилин: отсутствие Промеса в игре с "Ливерпулем" - не катастрофа для "Спартака"
Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин считает, что отсутствие нападающего Квинси Промеса в матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" – это потеря для красно-белых.
– В матче с "Ливерпулем" не смогут принять участие Промес и Роша. Можно ли назвать эти потери катастрофичными для "Спартака"?
– Катастрофой это назвать нельзя, потому что против такого клуба, как "Ливерпуль", нужны командные действия, - сказал Гладилин. - Конечно, играть на победу с англичанами без Промеса будет сложно, но можно построить игру за счет мобильных действий, сыграть четко и мобилизовано. От одного футболиста не должна зависеть игра команды такого уровня. Но отсутствие Промеса – это потеря для красно-белых, потому что в атаке он сейчас номер один.
– Незаменимый игрок.
– Можно и так сказать.
"Спорт-Экспресс"
– В матче с "Ливерпулем" не смогут принять участие Промес и Роша. Можно ли назвать эти потери катастрофичными для "Спартака"?
– Катастрофой это назвать нельзя, потому что против такого клуба, как "Ливерпуль", нужны командные действия, - сказал Гладилин. - Конечно, играть на победу с англичанами без Промеса будет сложно, но можно построить игру за счет мобильных действий, сыграть четко и мобилизовано. От одного футболиста не должна зависеть игра команды такого уровня. Но отсутствие Промеса – это потеря для красно-белых, потому что в атаке он сейчас номер один.
– Незаменимый игрок.
– Можно и так сказать.
"Спорт-Экспресс"
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