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Денис Глушаков, Квинси Промес и Джано Ананидзе пропускают тренировку "Спартака"

"Спартак" в Тарасовке проводит тренировку в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

В занятии не принимают участие Денис Глушаков, Квинси Промес и Джано Ананидзе, сообщает "Спорт-Экспресс".

Все трое продолжают восстановление после травм. По индивидуальной программе работает Дмитрий Комбаров, совершающий пробежки вокруг поля.
Теги: Глушаков Промес Ананидзе Спартак
Сегодня, 17:31
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№5 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:58) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: AnK.
Да без Промеса беда. Игра Глушакова ничего бы не решала. А вот Квинси-это потеря.

Не списывай Промеса, что то подсказывает, что завтра он будет в обойме. Этот парень двужильный. А Глушаков пусть приводит нервы в порядок после продления контракта.
Регистрация: 29.10.2010
№4 Написал: zeracool москва (Сегодня, 17:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
уже писал но..повторю..
я хоть и болею за спартак, но не вижу даже полу шанса на положительный результат, даже ничью.. думаю будет разгром, с пятью, а то и больше голами. если проиграем не позорно, мяча в два то уже хорошо
Регистрация: 15.03.2009
№3 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 17:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Lord_Vik,
это минимум.... Как бы не повторилось 5-1


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 17:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да без Промеса беда. Игра Глушакова ничего бы не решала. А вот Квинси-это потеря.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну Джано ладно.
Но то, что у нас выпал центр полузащиты в сравнении с прошлым годом это херово.
Глуш, Зобнин, не в форме Фернандо, и Промес.
Тут конечно совсем все плохо.
От минус трех завтра влететь спокойно можем.
Регистрация: 22.09.2007
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