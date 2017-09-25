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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (видео) (5)
Денис Глушаков, Квинси Промес и Джано Ананидзе пропускают тренировку "Спартака"
"Спартак" в Тарасовке проводит тренировку в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
В занятии не принимают участие Денис Глушаков, Квинси Промес и Джано Ананидзе, сообщает "Спорт-Экспресс".
Все трое продолжают восстановление после травм. По индивидуальной программе работает Дмитрий Комбаров, совершающий пробежки вокруг поля.
В занятии не принимают участие Денис Глушаков, Квинси Промес и Джано Ананидзе, сообщает "Спорт-Экспресс".
Все трое продолжают восстановление после травм. По индивидуальной программе работает Дмитрий Комбаров, совершающий пробежки вокруг поля.
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