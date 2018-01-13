Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

На матч юношеской Лиги чемпионов "Краснодар" – "Реал" за 3 дня продано 6200 билетов

"Краснодар" продолжает продажу билетов на матч Юношеской лиги УЕФА против "Реала", сообщает пресс-служба клуба.

На игру, которая состоится 7 февраля на стадионе "Краснодар", за 3 дня продано уже 6200 билетов.

Продажа билетов стартовала 11 января, стоимость билета – 100 рублей. Продажи в кассах стадиона будут открыты 29 января.
Теги: Краснодар Реал
Сегодня, 21:41
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:48) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Все на Реал идут.
Регистрация: 7.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.