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"Спартак" сыграет в квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом. Греки разгромили "Базель"

Определился соперник московского "Спартака" по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов. Им стал греческий ПАОК, доминировавший в противостоянии с "Базелем". Швейцарцы не смогли оказать никакого сопротивления.

Лига чемпионов

2-й квалификационный раунд

Матч 1 - 1:2

Стадион: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария)

"Базель" – ПАОК 0:3

Голы: Варела, 7, Прийович, 52, Эль-Каддури, 60


"Базель": Омлин, Видмер, Баланта, Джюмарт, Сухи, Зуффи, Буа, Ди, Калулу (Оберлин, 84), Штокер (Кампо, 46), Аети (Волфсвинкель, 73)

ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Маурисио, Каньяс (Шахов, 81), Пелькас (Варда, 84), Эль-Каддури (Лео, 74), Лимниос, Прийович

Предупреждения: Прийович, 16, Зуффи, 33, Ди, 44, Матос, 48, Сухи, 63, Пелькас, 77
Теги: ПАОК Базель Спартак
Сегодня, 23:00
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11
(0)
№11 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 23:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Когда Светлый праздник, недели через две....?

Следующей Весной!
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№10 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
Цитата: Frankenstein
а ПАОК сильнее кипрского АЕК?

Ну посильнее крылышек будет

Дебил, внимательнее читай вопрос.

Дебил тебя делал,но не доделал,читай внимательно заголовок,а не флуди своими шизойдными вопросами
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: Волжанин (Сегодня, 23:21) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
а ПАОК сильнее кипрского АЕК?

Ну посильнее крылышек будет

Дебил, внимательнее читай вопрос.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:19) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spiri
я предупреждал,края у греков смертельно опасны!!
!! flushed

Кого предупреждал, Базель что ли....??
Цитата: spiri
надеюсь,МаКар сообразит,как действовать!!

Что тут соображать то, Комбаров слева, Петкович справа, подтверждено временем, стабильно и надёжно. Зачем менять то, что хорошо работает.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:17) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
а ПАОК сильнее кипрского АЕК?

Ну посильнее крылышек будет
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 23:12) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Олимпиакос поддержит!
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№5 Написал: spiri (Сегодня, 23:08) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
я предупреждал,края у греков смертельно опасны!!
надеюсь,МаКар сообразит,как действовать!! flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 23:06) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Когда Светлый праздник, недели через две....?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 23:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Если первую игру в Греции можно оценить более-менее равной, то сегодня ПАОК сожрал Базель, не оставив никаких шансов. Кажется с Базелем легче было бы играть, но все соперники крепкие команды,тяжело нам будет.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 23:02) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Химки»
50/50
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: Волжанин (Сегодня, 23:02) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
а ПАОК сильнее кипрского АЕК?
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
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