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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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22:24
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду
17:26
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать (1)
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать (1)
17:14
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (13)
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (13)
15:54
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
"Спартак" сыграет в квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом. Греки разгромили "Базель"
Определился соперник московского "Спартака" по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов. Им стал греческий ПАОК, доминировавший в противостоянии с "Базелем". Швейцарцы не смогли оказать никакого сопротивления.
"Базель": Омлин, Видмер, Баланта, Джюмарт, Сухи, Зуффи, Буа, Ди, Калулу (Оберлин, 84), Штокер (Кампо, 46), Аети (Волфсвинкель, 73)
ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Маурисио, Каньяс (Шахов, 81), Пелькас (Варда, 84), Эль-Каддури (Лео, 74), Лимниос, Прийович
Предупреждения: Прийович, 16, Зуффи, 33, Ди, 44, Матос, 48, Сухи, 63, Пелькас, 77
Лига чемпионов
2-й квалификационный раунд
Матч 1 - 1:2
Стадион: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария)
"Базель" – ПАОК 0:3
Голы: Варела, 7, Прийович, 52, Эль-Каддури, 60
2-й квалификационный раунд
Матч 1 - 1:2
Стадион: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария)
"Базель" – ПАОК 0:3
Голы: Варела, 7, Прийович, 52, Эль-Каддури, 60
"Базель": Омлин, Видмер, Баланта, Джюмарт, Сухи, Зуффи, Буа, Ди, Калулу (Оберлин, 84), Штокер (Кампо, 46), Аети (Волфсвинкель, 73)
ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Маурисио, Каньяс (Шахов, 81), Пелькас (Варда, 84), Эль-Каддури (Лео, 74), Лимниос, Прийович
Предупреждения: Прийович, 16, Зуффи, 33, Ди, 44, Матос, 48, Сухи, 63, Пелькас, 77
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