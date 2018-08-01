"Спартак" сыграет в квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом. Греки разгромили "Базель"

Лига чемпионов



2-й квалификационный раунд



Матч 1 - 1:2



Стадион: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария)



"Базель" – ПАОК 0:3



Голы: Варела, 7, Прийович, 52, Эль-Каддури, 60

Определился соперник московского "Спартака" по третьему раунду квалификации Лиги чемпионов. Им стал греческий ПАОК, доминировавший в противостоянии с "Базелем". Швейцарцы не смогли оказать никакого сопротивления.: Омлин, Видмер, Баланта, Джюмарт, Сухи, Зуффи, Буа, Ди, Калулу (Оберлин, 84), Штокер (Кампо, 46), Аети (Волфсвинкель, 73): Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Маурисио, Каньяс (Шахов, 81), Пелькас (Варда, 84), Эль-Каддури (Лео, 74), Лимниос, Прийович: Прийович, 16, Зуффи, 33, Ди, 44, Матос, 48, Сухи, 63, Пелькас, 77