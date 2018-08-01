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Бывший руководитель российский судей Розетти сменил Коллину в УЕФА

Новым старшим офицером УЕФА по вопросам судейства станет Роберто Розетти. Итальянец сменит своего соотечественника Пьерлуиджи Коллину, который оставил пост по личным причинам, о чем он объявил сегодня во время судейских курсов в Ньоне, сообщает официальный сайт УЕФА.

- Для меня было большой честью в течение последних восьми лет занимать должность старшего офицера УЕФА по вопросам судейства. Горжусь теми результатами, которых мы достигли вместе с другими офицерами по вопросам судейства и Судейским комитетом УЕФА. Хочу поблагодарить европейский футбольный союз за поддержку, оказанную арбитрам за эти годы, а равно и самих арбитров за их преданность делу, - сказал на прощание Коллина.
Теги: Розетти УЕФА
Вчера, 23:31
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