Бруну Фернандеш переписал рекорд "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отметился двумя результативными передачами в игре 30-го тура чемпионата Англии против "Астон Виллы" (3:1).

Эти ассисты позволили португальцу установить новый клубный рекорд. В текущем розыгрыше Премьер-лиги на его счету уже 16 голевых передач - лучший показатель за сезон в истории "Манчестер Юнайтед".



Прежнее достижение принадлежало Дэвиду Бекхэму, который в сезоне-1999/2000 записал на свой счёт 15 результативных передач.