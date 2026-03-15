"Ливерпуль" потерял очки в матче с "Тоттенхэмом"

"Ливерпуль" на своём поле сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче 30-го тура чемпионата Англии.

Фото: BBC Sport

Встреча завершилась со счётом 1:1. Мерсисайдцы открыли счёт в первом тайме - отличился Доминик Собослаи. Лондонский клуб сумел уйти от поражения в самой концовке: на 90-й минуте результат сравнял Ришарлисон.



"Ливерпуль" имеет в активе 49 очков и занимает пятую позицию в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхэм" располагается на 16-й строчке, набрав 30 баллов.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



