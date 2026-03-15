Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Гости открыли счёт уже в начале игры - с пенальти отличился Дониэлл Мален. После перерыва "Комо" сумел переломить ход встречи: сначала Анастасиос Дувикас восстановил равновесие, а затем Диего Карлос вывел хозяев вперёд. Ситуацию для римлян осложнило удаление Уэсли Франсы во втором тайме.
"Комо" набрал 54 очка и занимает четвёртое место в таблице Серии А. "Рома" с 51 баллом располагается на шестой позиции.
"Комо" на своём поле одержал волевую победу над "Ромой"
"Комо" на своём поле обыграл "Рому" в матче 29-го тура чемпионата Италии.
