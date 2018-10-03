«Гильерме – это похороны, вы достойны большего!» Крик души на пресс-конференции Сёмина (видео)

Пресс-конференция главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина после поражения от «Шальке» близилась к логическому завершению, но слово взял внештатный корреспондент газеты «Труд». Его крик души передаёт штатный корреспондентГригорий Калёнов.– Это ваше мнение. Вы считаете так, я считаю по-другому.– Да мы то же самое хотим. Пока не получается, видите.Полную версию пресс-конференции Юрия Сёмина смотрите и читайте здесь: