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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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«Гильерме – это похороны, вы достойны большего!» Крик души на пресс-конференции Сёмина (видео)
Пресс-конференция главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина после поражения от «Шальке» близилась к логическому завершению, но слово взял внештатный корреспондент газеты «Труд». Его крик души передаёт штатный корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
– (вопрос от внештатного корреспондента газеты «Труд») Я здесь нечасто хожу… Я считаю вас лучшим тренером. Но сейчас скажу 4 момента. Можете послать меня, но прокомментируйте. Вратарь из Бразилии с такой вратарской школой – это похороны, нонсенс, тем более когда есть рекордсмен по «сухим» минутам Медведев.
Проблема капитана: считаю, только Игнатьев соответствует вашему драйву. Третье – Миранчуки и Баринов это не ровня Бузникину и Сычёву в лучшее время. Четвёртое – надо сблизиться с командой, провести собрание перед новым годом.
– Это ваше мнение. Вы считаете так, я считаю по-другому.
– Просто я хочу вашего успеха на международной арене. Вы достойны большего, чем чемпионства в России.
– Да мы то же самое хотим. Пока не получается, видите.
Полную версию пресс-конференции Юрия Сёмина смотрите и читайте здесь:
Юрий Сёмин: у "Шальке" не было таких моментов, как у нас (видео)
– (вопрос от внештатного корреспондента газеты «Труд») Я здесь нечасто хожу… Я считаю вас лучшим тренером. Но сейчас скажу 4 момента. Можете послать меня, но прокомментируйте. Вратарь из Бразилии с такой вратарской школой – это похороны, нонсенс, тем более когда есть рекордсмен по «сухим» минутам Медведев.
Проблема капитана: считаю, только Игнатьев соответствует вашему драйву. Третье – Миранчуки и Баринов это не ровня Бузникину и Сычёву в лучшее время. Четвёртое – надо сблизиться с командой, провести собрание перед новым годом.
– Это ваше мнение. Вы считаете так, я считаю по-другому.
– Просто я хочу вашего успеха на международной арене. Вы достойны большего, чем чемпионства в России.
– Да мы то же самое хотим. Пока не получается, видите.
Полную версию пресс-конференции Юрия Сёмина смотрите и читайте здесь:
Юрий Сёмин: у "Шальке" не было таких моментов, как у нас (видео)
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