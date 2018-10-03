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«Гильерме – это похороны, вы достойны большего!» Крик души на пресс-конференции Сёмина (видео)

Пресс-конференция главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина после поражения от «Шальке» близилась к логическому завершению, но слово взял внештатный корреспондент газеты «Труд». Его крик души передаёт штатный корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



– (вопрос от внештатного корреспондента газеты «Труд») Я здесь нечасто хожу… Я считаю вас лучшим тренером. Но сейчас скажу 4 момента. Можете послать меня, но прокомментируйте. Вратарь из Бразилии с такой вратарской школой – это похороны, нонсенс, тем более когда есть рекордсмен по «сухим» минутам Медведев.

Проблема капитана: считаю, только Игнатьев соответствует вашему драйву. Третье – Миранчуки и Баринов это не ровня Бузникину и Сычёву в лучшее время. Четвёртое – надо сблизиться с командой, провести собрание перед новым годом.

– Это ваше мнение. Вы считаете так, я считаю по-другому.

– Просто я хочу вашего успеха на международной арене. Вы достойны большего, чем чемпионства в России.

– Да мы то же самое хотим. Пока не получается, видите.

Полную версию пресс-конференции Юрия Сёмина смотрите и читайте здесь:

Юрий Сёмин: у "Шальке" не было таких моментов, как у нас (видео)
Теги: Семин Локомотив Гильерме Rвидео
Вчера, 23:13
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(1)
№3 Написал: oyster (Сегодня, 00:21) #
  • 0
  •  (0)
online

Готов был заменить Игоря...Ок ...Нет...

oyster,
Это я про гилю
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Климак,
если Гиля будет даже безошибочно играть, то победы это все-равно не принесет.
Тут он не виноват, игрок Шальке бил с трех-четырех метров, слишком быстрый мяч, такие редко вратари тащат.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Климак 32 (Вчера, 23:29) #
  • 0
  •  (2)

Гиля лажанул конечно, куда-то выбежал, опять ворота потерял


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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