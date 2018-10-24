"Монако" сыграл вничью с "Брюгге", Головин отдал голевую передачу (видео)

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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"Монако" сыграл вничью с "Брюгге", Головин отдал голевую передачу (видео)

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Монако" в гостях сыграл вничью с "Брюгге". В составе "монегасков" голевую передачу отдал российский полузащитник Александр Головин.

Лига чемпионов

3 тур

"Брюгге" – "Монако" 1:1

Голы: Уэсли, 39 - Силла, 32

"Брюгге": Летица, Мехеле, Денсвил, Пулен, Вльетинк (Мата, 82), Накамба, Вормер, Ванакен, Деннис (Дьятта, 89), Резаи (Опенда, 79), Уэсли

"Монако": Бадьяшил, Глик, Сидибе (Хенрихс, 65), Раджи, Жемерсон, Беннассер, Тилеманс, Шадли, Головин, Силла, Йоветич (Диоп, 11 (Аолу, 72))

Предупреждения: Сидибе, 43, Жемерсон, 57, Накамба, 64, Уэсли, 85, Деннис, 89, Тилеманс, 90+2

Видео голевого паса можно посмотреть здесь
Теги: Монако Брюгге
Сегодня, 21:48
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9
(3)
#9  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 22:36)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Freddy
А зачем мне Севилья?

Действительно, зачем тебе? Сиди, в своем хлеве похрюкивай, держи измазанное знамя позапозапрошлогоднего чемпиона. Затри 0:7 легким слоем навоза с соломой. АЕКи - ПАОКи - с той же легкостью.

Отсей все это гамно - и восславь Спартак!
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
#8  Freddy   (Сегодня, 22:34)
  • -2
  •  (4)

Цитата: serega_user
Какие голевые действия? У него еще душок свинарника выветривается. Ща еще пару месяцев и может оклимается.

толку от его голевых действий,Монако днище пробило во Франции и в ЛЧ на дне,да и голевых действий там с гулькин болт,а Промес с Севильей в верхней части таблицы находится,а манекен будет за выживание бороться,думали с Гинером умнее всех))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#7  serega_user  serega_user (Сегодня, 22:31)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lols
Freddy,
Сколько там у говномеса в Севилье голевых действий? laughing

Какие голевые действия? У него еще душок свинарника выветривается. Ща еще пару месяцев и может оклимается.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#6  Freddy   (Сегодня, 22:21)
  • -5
  •  (5)

Цитата: Lols
Freddy,
Сколько там у говномеса в Севилье голевых действий? laughing

А зачем мне Севилья?Я помню как он вашу хваленую защиту вместе с Ослофеевым на жопы в дерби усаживал и Спартак по трёшке вам отгружал и унылое лицо Гинера в трансляции с Ивановым,а на табло горели приятные сердцу цифры Спартак Цска 3:0

Цитата: zenit47
Промес то ещё попадает в старт?

а Кокорин попадает? sweat_smile
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  zenit47  СПБ (Сегодня, 22:00)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Freddy,
Промес то ещё попадает в старт?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#4  Lols  Лондон (Сегодня, 21:58)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Freddy,
Сколько там у говномеса в Севилье голевых действий? laughing
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 21:58)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Монако сейчас такой же слабый стал как и ЦСКА!Надо было переходить в другой клуб!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  Freddy   (Сегодня, 21:50)
  • -10
  •  (12)

Последнее место в чемпионате у Монако с Головиным и в ЛЧ залегли на дно вместе с Брюгге,а они все голевые передачки манекена считают,которых к слову всего две,кловуны патешные)
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 21:49)
  • +2
  •  (6)
online

очень слабо Монако смотрелся, Головин чуть ли не один пытался что то сделать
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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