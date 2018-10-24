"Локомотив" дома проиграл "Порту"

"Порту" в Москве одержал победу над "Локомотивом" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов - 3:1.Лига чемпионов3 турСтадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия)Ан. Миранчук, 38 - Марега, 26 (пен), Эррера, 35, Корона, 47.Нереализованный пенальти: Фернандеш, 10 (вратарь)."Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Крыховяк, Хеведес, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш (Жемалетдинов, 66), Ан. Миранчук, Эдер (Лысов, 81)."Порту": Касильяс, М. Перейра, Милитао, Браими (Лопес, 83), Торрес (Базур, 83), Марега, Теллес, Эррера, Корона (А. Перейра, 69), Данило, Фелипе.Предупреждения: Эдер, 25, Торрес, 27, Баринов, 50, Корона, 59, Игнатьев, 84.Удаление: Квекрвелия, 76."Галатасарай": Муслера, Майкон, Кабак, Линнес, Нагатомо (Байрам, 81), Беланда, Н'Диайе, Донк, Родригес, Дердийок (Челик, 70), Гюмюс (Инан, 61)"Шальке-04": Нюбель, Настасич, Мендиль, Сане, Стамбули, Калиджиури, Коноплянка (Скрыбски, 77), Руди, Сердар, Ут, Эмболо (Маккенни, 82)Предупреждения: Эмболо, 49, Нагатомо, 52, Линнес, 60