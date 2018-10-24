"Локомотив" дома проиграл "Порту"

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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"Локомотив" дома проиграл "Порту"

"Порту" в Москве одержал победу над "Локомотивом" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов - 3:1.

Лига чемпионов

3 тур

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия)

"Локомотив" – "Порту" 1:3

Голы: Ан. Миранчук, 38 - Марега, 26 (пен), Эррера, 35, Корона, 47.

Нереализованный пенальти: Фернандеш, 10 (вратарь).

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Крыховяк, Хеведес, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш (Жемалетдинов, 66), Ан. Миранчук, Эдер (Лысов, 81).

"Порту": Касильяс, М. Перейра, Милитао, Браими (Лопес, 83), Торрес (Базур, 83), Марега, Теллес, Эррера, Корона (А. Перейра, 69), Данило, Фелипе.

Предупреждения: Эдер, 25, Торрес, 27, Баринов, 50, Корона, 59, Игнатьев, 84.

Удаление: Квекрвелия, 76.

"Галатасарай" – "Шальке-04" 0:0

"Галатасарай": Муслера, Майкон, Кабак, Линнес, Нагатомо (Байрам, 81), Беланда, Н'Диайе, Донк, Родригес, Дердийок (Челик, 70), Гюмюс (Инан, 61)

"Шальке-04": Нюбель, Настасич, Мендиль, Сане, Стамбули, Калиджиури, Коноплянка (Скрыбски, 77), Руди, Сердар, Ут, Эмболо (Маккенни, 82)

Предупреждения: Эмболо, 49, Нагатомо, 52, Линнес, 60
Теги: Локомотив Порту
Вчера, 23:56
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27
(1)
#27  dryhnozaurus   (Сегодня, 00:46)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: acetophenon
Не, ну а вы-то чего ждали? Какая команда, такие и успехи. За таких болеть стыдно.

Дурак СОВСЕМ, что ли? То есть в твоем идиотизме я не сомневаюсь, только в его степени. Играли хорошо, провал левого фланга обороны был в первом тайме, Хеведес не успевал еще до гола, боялся за фланг - но так и случилось. Не забитый пенальти, тупейшее нарушение Эдера на пеналь. незабитый Лёхой в ногу защитнику и тем же защитником заблокированный Эдером с добивания... Незасчитанный опять же от Эдера. Это только ключевые. В целом даже при том, что у Порту всё время был комфортный счет - они плыли. И надо был их разносить к чертовой матери. Не хватает пока чего-то такого тоненького, почти пошло уже, должно прорвать, но что станет тем бревном. что прорвет плотину...
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
#26  Яamon   (Сегодня, 00:41)
  • -1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
xули оправдания искать. у команды нет поставленной игры - это факт. ее не было и в матче с цска. с ростовом игра как-то смотрелась, потому что бегали и жопу рвали

это на наш колхоз хватает мастерства текущих исполнителей и нормальной физ.подготовки. оттого в первой пятерке и плетемся. а в европе еще и тактика важна
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#25  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:38)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Не, ну а вы-то чего ждали? Какая команда, такие и успехи. За таких болеть стыдно.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#24  Freddy   (Сегодня, 00:21)
  • -2
  •  (4)

Цитата: Batman
Открывай пасть и лови

10 чемпионст в Российской истории stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#23  Batman   (Сегодня, 00:20)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Freddy,
Открывай пасть и лови какаху сверху таблицы)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#22  Freddy   (Сегодня, 00:19)
  • -4
  •  (6)

Цитата: Batman
А кого-то уже сегодня вечером в кожаную флейту дуть заставят)

не факт,а вот вы уже дудите в дудку волосянку,прокатила вас Рома на кожаном Феррари))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#21  Batman   (Сегодня, 00:15)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Freddy,
А кого-то уже сегодня вечером в кожаную флейту дуть заставят)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#20  Freddy   (Сегодня, 00:12)
  • -3
  •  (5)

Цитата: Batman
А кто-то

вчера был высушен))
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#19  Batman   (Сегодня, 00:11)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Freddy,
А кто-то у Баварии 8 раз laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#18  Freddy   (Сегодня, 00:11)
  • -3
  •  (5)

Цитата: Batman
Помниццо кто-то у

Ромы неоднократно тунца черемысил
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#17  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:10)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Атака сыграла хорошо, а вот обороне не помешали бы Чарли и Рыбусь.
Судейки конечно украли у нас один гол, но и самим нужно не плошать, как Ману с пенальти.
По игре за команду не стыдно, но в след. году нужен, кровь из носу, прав. защитник.
Порту приличная команда, но и их можно обыгрывать.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#16  Царь Руссо  Тула (Сегодня, 00:09)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
обидно за результат. было 3 действия, предопределяющие его: незабитый пенальти, тупое нарушение Эдера и быстрый гол во втором тайме. Ману дизреспект
Регистрация: 9.11.2011 [жалоба]
#15  Конек   (Сегодня, 00:05)
  • -2
  •  (6)

SPV 77,
вы бы мясные позорники потерялись лучше
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#14  boralex  саратов (Сегодня, 00:04)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Вместо того, чтобы к первой половине тайма выигрывать в пару мячей - получаем пеналь... и поехало. Шансы не использовали или не засчитали и пока ЛЧ. Ману, похожь, всё решил..


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#13  следующий   (Сегодня, 00:03)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Челси»
Вспоминаю радостные крики болельщиков сразу после жеребьевки групп. Да Локо пофигу с кем играть, они все ровно всем продуют.
Игра Локо, это позор. Если у Семина есть достоинство, он сам уйдет ибо с ним, команда не играет, а мучается и позорится.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#12  leopold366  г. Петрозаводск (Сегодня, 00:02)
  • +1
  •  (5)

Стабильно, уверенно, жидко...
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
#11  Карабас-Барабас   (Сегодня, 00:02)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Мда
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#10  zenit47  СПБ (Сегодня, 00:02)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Что то чемпионы второй год подряд показывают не чемпионскую игру, может они липовы
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
#9  Batman   (Сегодня, 00:02)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
SPV 77,
Помниццо кто-то у Порту два по пять всосал и не хрюкал... smile Фалькао к нам не поедет)))
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#8  Angelsh   (Сегодня, 00:01)
  • 0
  •  (10)

Локомотив - обуза для России в еврокубках, поставщик очков для конкурентов.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
#7  Antip7   (Сегодня, 00:00)
  • +4
  •  (6)

Локомотив играл хорошо, но чтобы так не переть в одном матче - это точно надо в церковь сходить Палычу. И Фернандеша на пару матчей в запас, что -то совсем от рук, а вернее от ног, отбился
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#6  SPV 77  Брянск (Сегодня, 00:00)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: alexpyat
Ужасная игра обеих команд.

Ахаха, ты точно игру смотрел Локо, может Монако?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#5  Aseev Valeri  Европа (Вчера, 23:58)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Реал»
девчонки платочки в руках теребят.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#4  alexpyat  Пятигорск (Вчера, 23:58)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Ужасная игра обеих команд. Порту свое забил, мы нет. Судье отдельный привет - отменил чистый гол, потом придумал оффсайд Игнатьеву, да и весь матч дергал свистками...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#3  CSKA085  Москва (Вчера, 23:58)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
ужас,сомневаюсь что эта команда способна из группы в ЛЕ выйти
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#2  Valentin  С окна видна Останкинская башня (Вчера, 23:57)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Чемпион которого мы заслужили...


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...Протопи ты мне баньку хозяюшка.Раскалю я себя распалю.На полоке, у самого краюшка,я сомненья в себе истреблю.
Регистрация: 5.10.2007 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Вчера, 23:56)
  • -5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Терек»
Как и ожидалось: ставка зашла и дрезинщиков снова порвали, это не РПЛ, чтобы судейский корпус запугивать и админ. ресурс включать. Надеюсь на продолжение банкета. Но уже понятно, что дрезина только позориться на международной арене умеет. И зачем их только чемпионами сделали...Фернандеш правильно сделал, что не стал пожимать руку дрезинщику в шапке-петушке. Надеюсь, что другие легионеры последуют его примеру. Отдельные поздравления Ал. Миранчуку взявшему "3 очка"))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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