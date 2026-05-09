Экс-тренер "Факела" оценил выступление "Сочи" в РПЛ

Экс-тренер "ФАкела" Дмитрий Пятибратов высказался об игре "Сочи" в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Есть разочарование от игры "Сочи" на протяжении всего чемпионата.
Сочи" представляет собой хорошую команду уровня РПЛ, которая может обыграть любого соперника и проиграть любой команде, как и любая другая команда", - сказал Пятибратов "Чемпионату".

В 29 туре Российской Премьер-Лиги "Сочи" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом". Ранее стало известно, что сочинцы будут добираться до Санкт-Петербурга на автобусе и поезде из-за закрытого воздушного пространства.

По итогам 28 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 21 баллом в своем активе. Петербуржцы располагаются на второй строчке с 62 набранными очками.

