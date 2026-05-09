Тедеев рассказал о состоянии Дзюбы после травмы

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев высказался о состоянии нападающего тольяттинцев Артема Дзюбы после повреждения в матче с "Краснодаром".
Фото: ФК "Акрон"
"Судя по тому, что происходит с ним в данной ситуации, по той травме, которую он получил, я мало верю в то, что получится [сыграть в текущем сезоне]
. Я просто хотел бы его лишний раз поддержать", - сказал Тедеев на "Матч ТВ".

В матче 28-го тура с "Краснодаром" (0:1) форвард покинул поле на 57?й минуте. Перед заменой Дзюба держался за правое бедро.

Артем Дзюба с сентября 2024 года выступает за тольяттинский "Акрон" - нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной России и чемпионата страны. Контракт форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона

