ЦСКА заработал в прошлом сезоне ЛЧ 23 млн евро, "Спартак" - почти 20 млн

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

ЦСКА заработал в прошлом сезоне ЛЧ 23 млн евро, "Спартак" - почти 20 млн

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил, что участники группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 вместе с десятью клубами, вылетевшими в раунде плей-офф, получили от УЕФА свыше 1,412 млрд евро. Из российских клубов ЦСКА заработал 23?025?000 евро, а "Спартак" — 19?908?000.

Каждый клуб получил за выступление в основной сетке как минимум 12,7 млн евро. Также на групповом этапе начислялись бонусы за каждую победу (1,5 млн) и ничью (0,5 млн). Остающиеся при каждой ничьей 500 тысяч поступали в общий пул и распределялись между всеми участниками группового этапа в зависимости от количества одержанных побед.

Также клубы получали бонусы за выход в каждый следующий круг плей-офф: 6 млн евро за выход в 1/8 финала; 6,5 млн — за выход в 1/4 финала; 7,5 млн — за выход в 1/2 финала. Проигравший в финале "Ливерпуль" получил дополнительно 11 миллионов, а победитель турнира "Реал" — 15,5 млн. Деньги из маркетингового пула распределялись согласно ряду факторов, в том числе — согласно удельному весу национального телерынка, к которому относится клуб.

Также участники группового этапа поделили дополнительно 89 млн евро пропорционально доходам клубов в течение сезона.

Больше всех за прошлый сезон Лиги чемпионов заработал "Реал" — 88?654?000 евро. Следом идут "Рома" (83 802 000), "Ливерпуль" (81 283 000) и "Ювентус" (80 057 000).

Sport24
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 17:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(3)
#6  molot327  Москва (Сегодня, 18:35)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Конек
спасибо спартаку за это

ЦСКА делает это сам. И без всякого "спасибо" кому-либо. Даже в шутку.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#5  Realist2000   (Сегодня, 17:56)
  • 0
  •  (6)

Правильнее будет сказать - получили...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#4  Batman   (Сегодня, 17:54)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
tiki,
Текст кривой, вот другой

Больше всех заработал московский ЦСКА — €26 млн, из которых €23,025 млн клуб получил за выступления в Лиге чемпионов, еще €2,95 млн — за выступление в Лиге Европы. «спартак» заработал €20,5 млн (€19,9 млн в ЛЧ и €0,64 млн в ЛЕ).

Московский «Локомотив», выступавший в Лиге Европы, получил €8,5 млн, а петербургский «Зенит» — €8,67 млн.

УЕФА не учел «Краснодар», который дошел до раунда плей-офф Лиги Европы и по сумме двух матчей уступил сербской «Црвене Звезде».
Также Российский футбольный союз (РФС) получил от УЕФА €3,922 млн за участие клубов в европейских турнирах.
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#3  Конек   (Сегодня, 17:53)
  • -3
  •  (5)

Цитата: Batman
В этом сезоне ЦСКА более 30 лямов заработает только в ЛЧ

спасибо спартаку за это laughing
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 17:51)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
и вот только что закрыл статью
Московский ЦСКА заработал около €26 млн по итогам выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Московский "Спартак", занявший третье место по итогам группового турнира Лиги чемпионов и проигравший в 1/16 финала Лиги Европы, заработал €20 547 271 по итогам сезона. Доход "Зенита", дошедшего до 1/8 финала Лиги Европы, составил €8 674 405. "Локомотив", закончивший выступление в еврокубках на той же стадии, что и петербургский клуб, получил €8 445 269.

цифры чет разные


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Batman   (Сегодня, 17:51)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
В этом сезоне ЦСКА более 30 лямов заработает только в ЛЧ
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.