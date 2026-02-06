Семак высказался об адаптации Дивеева в "Зените"

Он будет лучше, когда будем готовиться к матчам.
Он провел хороший матч, много двигался, разворачивал атаки, к сожалению, не забил. Но действовал полезно и хорошо сегодня", - сказал Семак.
Игорь Дивеев перешел в "Зенит" из московского ЦСКА в это трансферное окно. О трансфере центрального защитника сборной России петербургский клуб объявил 11 января. Контракт 26-летнего футболиста действует до лета 2029 года.
В этом сезоне Дивеев сыграл в 19 матчах за "армейцев" во всех турнирах и записал в свой актив три забитых мяча.
Источник: "Матч ТВ"