Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
ДинамоЗавершен
Оренбург
5 - 1 5 1
БунедкорЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ЗенитЗавершен

Семак высказался об адаптации Дивеева в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как проходит процесс адаптации в команде у защитника Игоря Дивеева.
Фото: ФК "Зенит"
"У каждого тренера есть разница в тренировочном процессе, к которому нужно адаптироваться.

Он будет лучше, когда будем готовиться к матчам.

Он провел хороший матч, много двигался, разворачивал атаки, к сожалению, не забил. Но действовал полезно и хорошо сегодня", - сказал Семак.

Игорь Дивеев перешел в "Зенит" из московского ЦСКА в это трансферное окно. О трансфере центрального защитника сборной России петербургский клуб объявил 11 января. Контракт 26-летнего футболиста действует до лета 2029 года.

В этом сезоне Дивеев сыграл в 19 матчах за "армейцев" во всех турнирах и записал в свой актив три забитых мяча.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится